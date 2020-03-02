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İzmit'te kalmak için geldiği otel odasının kapısına kendisini asarak intihar etti

İZMİT'te, gece 01:00 sıralarında konaklamak için otele giriş yaptığı belirtilen Yusuf A. , otel odasındaki çarşafla kendisini banyonun kapısına asarak intihar etti.

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İzmit'te, kırk yaşındaki Yusuf A. konakladığı otel odasında çarşafla kendisini banyo kapısına asarak intihar etti. 

Yahya Kaptan Mahallesi Karayolu Caddesi'ndeki bir otele saat 01.00 sıralarında giriş yaptığı belirtilen Yusuf A., iddiaya göre gece otel odasında bulunan çarşafla kendini banyo kapısına astı. Öğle saatlerinde odanın temizlenmesi için görevliler telefon açtı. Ancak cevap alınamadı. Yedek anahtarla odaya giren personel, banyo kapısında Yusuf A.'nın asılı cesediyle karşılaştı. Otel yetkililerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf A.'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. 

Yusuf A.'nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

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