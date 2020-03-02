AÖF kayıt yenileme tarihi son gün ne zaman 2020 sınav takvimi

AÖF kayıt yenileme tarihi hakkında son bilgi öğrencileri heyecanlandırdı. Bahar dönemi Açık Öğretim Üniversitesi kayıt yenileme işlemleri 6 Mart saat 23:59'a kadar uzatıldı.

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AÖF kayıt yenileme işlemleri 28 Şubat'ta sona erecekti fakat yapılan son açıklamaya göre Bahar dönemi AÖF kayıtları 6 Mart'a kadar uzaltıldı. AÖF sayesinde üniversite eğitimini dışarıdan tamamlama fırsatı yakalayan öğrenciler kayıt yenileme işlemi tarihlerini merak ediyor. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılacak?

KAYIT YENİLEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kayıt yenileme sürece 4 aşamadan oluşmaktadır:

Derslerini seç

Derslerini seç

Ücretini Öde

Otamasyondan Kaydını Kontrol Et

Ders Kitapların ekampüs'te

Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Bahar Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi, 17-28 Şubat tarih aralığında gerçekleşecek. AÖF kayıt yenileme 2020, ders seçimi, ücret ödemesi, otomasyon kayıt kontrolü, ders kitaplarının edinilmesi olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır. AÖF kayıt yenileme işlemi için ders seçimi yapmak isteyen öğrenciler, belirli şartları da göz önünde bulunduracak.

Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri için AÖF kayıt yenileme işlemi 17 Şubat tarihinde başlayacak ve 28 Şubat'a kadar devam edecek. Öğrenciler bu süreçte ders seçimlerini de gerçekleştirecek.

AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ilgili kayıt yenileme tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

* Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

* Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

* Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

* Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.