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MSB sızma girişiminde bulunan 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan 32 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini Twitter hesabından paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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