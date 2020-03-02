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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avrupa'ya Suriyeliler tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa ülkelerinin Suriyeli mültecilerle ilgili 'Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu' yaklaşımı içinde olduklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada. Can sıkıcı olan bu" ifadesini kullandı.

Türkiye artan baskı altında

İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki bir haberde, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana 3.7 milyon Suriyeliyi kabul eden Türkiye'nin artan baskı altında olduğu ve yaklaşık 500 bin kişinin İdlib'deki çatışmalardan sonra Türkiye sınırına yığıldığı belirtildi.

"Kriz giderek kötüleşiyor"

Düzensiz göçmenlerle ilgili haberde görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, krizin büyüdüğünü ve giderek kötüleştiğini vurguladı. 

"Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu"

Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada. Can sıkıcı olan bu. Birçok Avrupa ülkesinin yaklaşımı şöyle görünüyor: Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu. Biz elimizden gelenin en iyisini elimizdeki imkanlarla yapmaya çalışacağız. Ancak yapabileceğimizin bir sınırı var.

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