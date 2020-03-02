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Fransız bakanın küstahlığına bak! Erdoğan ateşle oynuyor

İDLİB 'de onlarca askerimizi şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye'nin gitmek isteyen mülteciler için sınır kapılarını açması Avrupa'yı çıldırttı. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Mer bugün yaptığı açıklamada, Erdoğan için küstah ifadeler kullandı ve "Maalesef ateşle oynuyor" dedi.

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Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de kirli planlar yürüten Fransa, Türkiye'ye karşı hoşnutsuzluğunu her fırsatta dillendirmekten kaçınmıyor. 4 milyondan fazla Suriyeli mülteciye kucak açan Türkiye, Avrupa Birliği'ni (AB) uyarmasına rağmen Türkiye'ye göçmenler konusunda yardımcı olmadılar. Türkiye'nin sınırları açması sonrası ise Avrupa'da büyük bir panik yaşanıyor.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Mer, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Sınırı prensip olarak korumalıyız. İzinsiz girişlerden Avrupa'yı korumak AB'nin görevidir. AB maalesef ateşle oynayan Erdoğan'a karşı azami kararlılığı göstermeli." dedi.

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