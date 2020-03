Papiss Cisse TamSaha Dergisi'ne konuştu 'Babam benim süper kahramanım'

ALANYASPOR'un Senegalli futbolcusu Papiss Cisse TamSaha dergisiyle röportaj gerçekleştirdi. Cisse, çocukluk hayatına ve futbola başlangıç yoluna dair sorulan sorulara cevap verdi.

Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Papiss Cisse, sülalesi profesyonel asker olan Senegalli, her zaman 'hazır ol'da yaşadığını, ailesinin verdiği eğitim sayesinde doğru yoldan hiç sapmadığını ve bunun karşılığını aldığını söyledi. Papiss Cisse, TamSaha dergisine açıklamalarda bulundu.

"İnanan ve yardım etmeyi seven insanlarız"

İngiltere'den Çin'e; Senegal'deki fakir insanlara yardım etme adına yatırım yapmak için gittiğini belirten Cisse, "Biz inanan ve insanlara yardım etmeyi seven insanlarız. Sanırım bu tarz ameller bizi sportif anlamda da başarıya ulaştırıyor" dedi.

"Babam benim süper kahramanımdı"

Çocukluğuna dair sorulan sorulara cevap veren Cisse,"

Çok mutlu, aktif bir çocukluğum oldu. Afrika'da ailem vardı her şeyden önce. Bu bizim için çok önemliydi. Annem, babam sağlıklı ve hayattaydı. Afrika'daki her çocuk gibi biz de sokaklarda koşar, oynardık. Ekonomik durumumuz çok çok iyi değildi ama Afrika'da alışılagelmiş fakir yaşam hayatımız da yoktu çok şükür. Babam her zaman benim süper kahramanımdır. Çünkü bizi doyurmak, iyi imkanları sağlamak için her zaman elinden geleni yaptı. O yüzden o benim süper kahramanım. Dediğim gibi, güzel bir çocukluğum oldu Dakar'da Çok mutluydum." diye konuştu.

"Bütün aile profesyonel asker"

Pappiss Cisse'ye ondan başka sporla ilgilenen aile üyesi olup olmadığı sorulduğunda şöyle cevap verdi," Ben ailenin sporla ilgilenen tek üyesiyim. Bizim bütün aile bireyleri profesyonel asker Amcalarım, dedelerim, herkes asker Sadece şimdi en ufak kardeşlerimden biri futbolcu olmaya çalışıyor" cümlelerini kullandı.

"Futbolu sokaklarda eğlence amaçlı oynardık"

Papiss Cisse, "Biz küçükken sokaklarda futbol oynardık. Bunu eğlence amaçlı yapardık. Fakat çevremdeki insanlar sürekli beni futbola yönlendirdi. Tek bir kişi yok aslında beni futbola yönlendiren ya da yeteneğimi keşfeden Biz Dakar'ın biraz daha iç kısımlarındaydık. Herkes bana, "Dakar'a git. Futbol kulüplerine git Akademilere git" diye tavsiyelerde bulunuyordu. 2000 yılında Dakar'da akademiye gittim. Deneme süreci oldu. İşler yaver gitti ve şimdi buradayım" diye konuştu.