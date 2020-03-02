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İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk'e TBMM'deki makam odasında saldırı girişimi

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e, Meclis'teki makam odasında saldırı girişiminde bulunuldu. Zanlının, 10 Kasım aleyhine paylaşımlarını Meclis gündemine taşıyan Öztürk'e hesap sormak için bu girişimde bulunduğu öğrenildi.

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İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TBMM’deki odasında saldırıya uğradığı öğrenildi. Öztürk, "Odamda böyle bir girişimde bulundular ama hiçbir sıkıntı yok" dedi. Öztürk’ün saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtildi. Saldırının ardından konuşan İYİ Partili Öztürk, saldırıyı doğruladı. Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

10 Kasım paylaşımını gündeme getirmemin hesabını sormaya gelmiş

"Odamda böyle bir girişimde bulundular ama hiçbir sıkıntı yok. Genel Kurul’da yaptığımız bir konuşmadan kaynaklı adam o sözleri bana iade etmeye gelmiş. Atatürk’le ilgili 10 Kasım’da yapmış olduğu paylaşımı Meclis’te gündeme getirmiştim. Hakkında soruşturma açılmıştı bu beyefendinin. Bunun hesabını sormaya gelmiş bana."

Bu paylaşımı yaptı, Öztürk Meclis'te gündeme getirdi

İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk'e TBMM'deki odasında saldıran kişinin Orman Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olan S.D. olduğu öğrenildi. S.D.'nin 10 Kasım'da Atatürk'e skandal sözlerle hakaretlerde bulunduğu, Öztürk'ün de bunu Meclis gündemine getirdiği belirtildi.

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