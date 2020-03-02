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KPSS sonuçları ne zaman açıklanır KPSS 2020/4 sonuç ekranı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kadrolu memur olmak için KPSS 2020/4 sınavına giren binlerce kişi KPSS sonuçlarını bekliyor. KPSS sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması beleniyor.

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KPSS 2020/4 tercih sonuçları ile toplam 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli ataması gerçekleştirilecek. Peki, KPSS 2020/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları... Sağlık personeli alımı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş dönemdeki tercih süreci açıklanma tarihi için ipucu veriyor. Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 13-19 Aralık tarihinde alınmış ve başvuruların sonuçları 27 Aralık’ta açıklanmıştı. Geçmiş süreçlere göre sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK: Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

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