SU-24 uçağı özellikleri neler Rusya'nın savaş uçakları

Rusya Hava Kuvvetleri’nin envanterinde yer alan Su-24 savaş uçağının teknik özellikleri nelerdir sorusunun detaylı yanıtını sizler için hazırladık. İşte Rusya yapımı Su-24 savaş uçağının özellikleri...

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İlk üretimi 1971-1983 yılları arasında yapılan ve NATO raporlama adı 'Fencer' olan Suhoy Su-24, taktik, saldırı ve bombardıman uçağıdır. Kanat bağlantısında iki adet, dış kanat altında iki adet döner pilon, gövdeye monteli dört adet olmak üzere çeşitli nükleer silahlar da taşıyabilen toplam 8,000 kg kapasiteli sekiz adet silah taşıyıcı bulunur. Peki Rusya'nın kaç tane savaş uçağı var?

Rusya Hava Kuvvetleri’nin envanterinde yer alan Su-24 savaş uçağının teknik özelliklerini haberimizde sizler için derledik. İlk olarak 1971 yılında üretimine başlanan Rus yapımı Su-24 Fencer modeli savaş uçağının tüm detaylarını yazımızdan görebilir, Rusya’nın kaç tane savaş uçağı olduğu gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

RUSYA’NIN KAÇ TANE SAVAŞ UÇAĞI VARDIR: Rusya Hava Kuvvetleri’nin 150.000 personeli, 2.245 uçağı ve 1.715 helikopteri bulunmaktadır. Dünyanın 2.büyük hava kuvveti olarak kabul edilir.

Su-24 yaklaşık 1400 adet üretilmiştir. Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Rusya, Özbekistan ve Ukrayna ‘da halihazırda çok sayıda Su-24 kullanılmaktadır. 321 adet Rusya Hava Kuvvetleri ‘nde 94 adet Rusya Donanması’nda olmak üzere yaklaşık 415 adet Su-24 halen Rusya tarafından kullanılmaktadır.

SU-24 ÖZELLİKLERİ : Su-24, 69° dönebilen küçük boyutlu değişken geometrili kanat yapısına sahiptir. Kanatların dört açı ayarı vardır: Kalkış ve iniş için 16°, farklı irtifalarda seyir için 35° ile 45° ve düşük-irtifa manevralar için 69° minimum en-boy oranı. Değişken geometrili kanat uçağa Sukhoi Su-17 ‘ye göre kalkış ağırlığı daha fazla olmasına rağmen 230 km/s(143 mi/s) gibi daha düşük iniş hızına izin veren kusursuz bir STOL performansı sağlar. Yüksek kanat yüklemesi kararlı bir düşük-irtifa uçuşu ve minimal rüzgar etkisi sağlar.

Su-24 her biri 109.8 kN(24,700 lbf) itme sağlayan iki adet Saturn/Lyulka AL-21F-3A artyakıcılı motora sahiptir.

Su-24’ün sabit silahı gövde altına monte edilmiş, 500 mermi kapasiteli seri ateş eden bir adet Gryazev-Shipunov GSh-6-23 topudur. ‘Fencer’ ‘de bu silah kullanılmadığı zamanlarda bir kapağın arkasındadır. Kanat bağlantısında iki adet, dış kanat altında iki adet döner pilon, gövdeye monteli dört adet olmak üzere çeşitli nükleer silahlar da taşıyabilen toplam 8,000 kg (17,600 lb) kapasiteli sekiz adet silah taşıyıcı bulunur. Genellikle, savunma amaçlı iki ya da dört adet Molniya R-60 kızılötesi füze taşınır.

İlk üretim modeli. 1971-1983 yılları arasında üretildi.

Su-24M (‘Fencer-D’) Havada yakıt ikmali ve daha fazla cephane ile daha yüksek atak kabiliyetlerini kapsayan Su-24 güncelleştirme çalışmaları 1971 yılında başladı. T-6M-8 prototipi ilk olarak 29 Haziran 1977 yılında uçuruldu ve ilk Su-24M üretim modeli 20 Haziran 1979 yılında havalandı. Uçak 1983 yılında hizmete alındı. Su-24M ‘nin gövdesi 0.76 m (30 in) uzatıldı ve içine yeni hücum radarı ile yakıt ikmal sondası konuldu. Yeni uçak eskisinden üç parçalı sondanın yerine gelen tekli sonda ile ayırt edilebilmekteydi. Ayrıca yeni bir PNS-24M ataletsel seyrüsefer sistemi ve sayısal bilgisayar da eklendi. Lazer ve TV güdümlü bombalar, ayrıca KH-14 (AS-12 ‘Kegler’) ve Kh-59 (AS-13 ‘Kingbolt’) füzeleri ile uyumluluk için gövde altı iskele tarafındaki bir çıkıntı içine Amerikan Pave Tack benzeri Kaira-24 lazer işaretleme/TV sistemi monte edildi. Yeni eklemeler ile yakıt kapasitesi 85 l (22.4 galon) düştü. Su-24M 1981-1993 yılları arasında üretilmiştir.

Su-24MK (‘Fencer-D’) Su-24M daha az aviyonik ve silah kapasiteli ihraç modeli. İlk uçuşu T-6MK adıyla 30 Mayıs 1987’de, Su-24MK adıyla 17 Mayıs 1988’de yapıldı. 1988-1992 yılları arasında üretilmiş ve Cezayir, İran, Irak, Libya ve Suriye’ye satılmıştır.

Su-24MR (‘Fencer-E’) Taktik keşif modeli. İlk uçuşu T-6MR-26 adıyla 25 Temmuz 1980, Su-24MR adıyla 13 Nisan 1983’te yapıldı. Arazi izleme radarı da dahil Su-24M’in seyrüsefer sistemlerinin çoğuna sahiptir ancak Orion-A hücum radarı, lazer/TV sistemi ve makinalı tüfek çıkarılmış, yerine 2 adet panoramik kamera, ‘Aist-M’ (‘Stork’) TV kamerası, RDS-BO ‘Shtik’ (‘Bayonet’) yan izleme hava radarı (SLAR) ve ‘Zima’ (‘Winter’) kızılberisi keşif düzeneği yerleştirilmiştir. Diğer alıcılar pod sistemi içinde taşınmaktadır. 1983-1993 yılları arasında üretilmiştir.

Su-24MP (‘Fencer-F’) Yakovlev Yak-28 ‘in yerini almak için geliştirilen elektronik istihbarat modeli. İlk uçuşu T-6M-25 adıyla 14 Mart 1980, Su-24MP adıyla 7 Nisan 1983’te yapıldı. Su-24MP istihbarat alıcılarının yerleştirildiği ilave antenlere sahiptir. Laser/TV sistemi iptal edilmiş ancak makinalı tüfek ve savunma amaçlı 4 adet R-60 (AA-8) füze sistemi muhafaza edilmiştir. Sadece 10 adet üretilmiştir.

Halen kullanılmakta olan Su-24M ve Su-24MK modelleri için içlerinde GLONASS, çok işlevli göstergeler ile güncelleştirilmiş kokpit, Head-Up Display (HUD), sayısal hareketli harita üreteci, kaska monteli görüş sistemi, R-73 (AA-11 ‘Archer’) havadan havaya füzesi de dahil olmak üzere son teknoloji güdümlü silahlar için provizyonun da olduğu bir yenileştirme programı yürütülmektedir. Su-24M ve Su-24MK’nin yeni kokpit ve seyrüsefer sistemleri ile donatılıp donatılmayacağı bilinmemektedir. Yenilenmiş uçak Su-24M2 olarak adlandırılmıştır.

Q-6 Program Hongdu Havacılık Endüstrisi Şirketi tarafından iptal edilmiştir.