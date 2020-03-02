Tugay Kerimoğlu eşi Etkin Kerimoğlu kimdir boşandılar mı?

Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke Kerimoğlu kameralara takıldı ve babası gibi futbolcu olmak yerine sinemayı tercih ettiğini söyledi. Peki Tugay Kerimoğlu ve Etkin Kerimoğlu'nun oğlu olan Berke Kerimoğlu kimdir, yaşı kaç?

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Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke Kerimoğlu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Kerimoğlu, "Babam gibi futbolcu olmak için bir dönem çaba gösterdim ama olmadı, kolay değildi" dedi. Peki Tugay Kerimoğlu ve Etkin Kerimoğlu'nun oğlu olan Berke Kerimoğlu kimdir, yaşı kaç?

Lüks arazi aracı ile geldiği AVM'ye girerken görüntülenen Berke Kerimoğlu sinema ile ilgilendiğini söyledi.

Kerimoğlu, baba mesleğini sevmediğini onun yerine oyunculuk ve sinemada karar kıldığını belirtti.

Berke Kerimoğlu, "Babam gibi futbolcu olmak için bir dönem çaba gösterdim ama olmadı, kolay değildi, ben de zaten eğitim aldığım konuda sinemada ilerlemek istedim" dedi.

Eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, 25 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Etkin Kerimoğlu'ndan iki sene önce boşanmıştı.

Kerimoğlu'nun bu evlilikten bir de Melis adında kızı var.

Tugay Kerimoğlu kimdir: Tugay Kerimoğlu (d. 24 Ağustos 1970, Trabzon), orta saha mevkisinde görev yapmış eski millî Türk futbolcudur.

Kerimoğlu, futbola Galatasaray altyapısında yetişmiştir. Burada kendini gösteren Tugay Kerimoğlu, genç millî takım kadrolarına çağrılmaya başladı. 1987-88 sezonunda Jupp Derwall tarafından A takım kadrosuna yükseltilen Tugay, sezon başında Almanya kampına katılan futbolculardan oldu ve hazırlık maçlarında şans buldu. Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından ligde ve Avrupa kupalarında ilk 16'ya alınan Tugay'ın ligdeki ilk maçı 12 Eylül 1987'de Çaykur Rizespor karşılaşması oldu. Uğur Tütüneker'in yerine oyuna dahil olan Tugay, sezon içinde toplam 4 maçta yedeklerden oyuna dahil oldu. Sezon sonunda kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu gördü.