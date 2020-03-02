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ABD merkezli haber sitesi Reddit'in CEO'suna göre TikTok bir casus uygulama

ABD'nin haber sitesi Reddit'in CEO'su Steve Huffman, TikTok ile ilgili gelen bir soruya cevaben uygulumanın casusluk yaptığı iddiasında bulundu. TikTok köşesinden de sıcağı sıcağına iddialar asılsız yanıtı geldi.

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Reddit'in CEO'su olan Steve Huffman, TikTok'un yükselişiyle ilgili gelen bir soruya sert tepki göstererek uygulamanın casusluk yaptığı iddiasında bulundu. Dünya genelinde olduğu kadar Türkiye'de de kullanıcısını giderek artıran TikTok, yeniden casusluk suçlamalarının hedefi oldu.

Kullanıcı hareketlerini izliyor iddiası

Güvenlik bazlı pek çok tartışmanın hedefinde olan ve gün geçtikçe kullanıcı kitlesini de genişleten TikTok'a yönelik yeni bir suçlama geldi. Bu kez TikTok'u hedef tahtasına koyan Reddit'in başındaki isim Steve Huffman oldu. Uygulamanın her adımında kullanıcıların verilerini topladığını kaydeden Huffman, uygulamanın cihazları kimliklerine göre kaydetmesi ve kullanıcı hareketlerini izlemesinin kabul edilecek bir durum olmadığını söyledi. 

TikTok'tan iddialar asılsız yanıtı

Huffman'ın bu sözlerinin ardından konuyla ilgili sıcağı sıcağına bir açıklama yapan TikTok yetkilileri ise, Huffman'ın iddialarının asılsız olduğunu kaydetti.

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