Sturridge'in yeni takımı belli oldu

TRABZONSPOR'un büyük umutlarla transfer ettiği Daniel Sturridge, bir türlü beklenen performansı gösteremedi. Bu sezon sadece 15 maçı sakat olduğu için boş geçiren İngiliz oyuncuyla yollar ayrıldı. Sturridge'in yeni takımı bir başka İngiliz, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami oldu.

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Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Daniel Sturridge'in yeni adresi belli oldu. 30 yaşındaki İngiliz yıldız, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anlaşmaya vardı.

Sezon başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 30 yaşındaki yıldız için uzun uğraşlar veren Trabzonspor, yıldız isme bordo-mavili formayı giydirdi. Kariyerinde ilk kez Ada'nın dışına çıkan Sturridge'in Türkiye macerası beklenenden kısa sürdü.

Eski formuna ulaşamadı

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formunu bulmakta zorlanan İngiliz oyuncu, takıma adapte olamadı. Gerek Ünal Karaman gerekse Hüseyin Çimşir döneminde formayı bir türlü alamadı.

38 maçın 15'inde sakattı

Bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da 3 kulvarda; 36 maça çıkan Trabzonspor'da Daniel Sturridge bu karşılaşmaların sadece 16'sındaforma giyebildi. 38 maçın 15'inde sakat olan 30 yaşındaki oyuncu, 5'inde de kadroda olmasına rağmen forma giyemedi.