Çin virüsü milyarder işadamlarını vurdu! Zarar duduk uçuklattı

Dünya çapında etkisini artırmaya devam eden corona virüs bu kez de milyarderleri vurdu. Corona virüs salgını nedeniyle etkilenen piyasalar dünyanın en zengin 500 insanını bir haftada toplam 444 milyar dolar zarara uğrattı.

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Dünyanın en zengin üç ismi olarak belirlenen; Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve LVMH Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault toplamda 30 milyar dolar zarara uğradı.

Tesla'nın CEO’su Elon Musk ise listede dünyanın 25. en zengini arasında yer alırken virüs nedeniyle servetinden bir haftada 9 milyar dolar kaybetti. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in zararı ise 6.5 milyar dolar oldu.

Yine listede yer alan 500 zenginin 78 milyar dolarlık kaybı olduğu da belirlendi.

Perşembe günü, Avrupa ve ABD borsalarında, corona virüs salgını nedeniyle beliren yeni panik dalgası nedeniyle çok sert düşüş meydana geldi.

Çin'in büyümesi yıllardır yavaşlıyor, Pekin yönetimini 2019 yılı için 6,1 oranındaki büyüme oranını tutturmuştu. 2020 için ise yüzde 6 - 6,5 arasında bir büyüme hedefinin açıklanması bekleniyordu. Bu oranın şu sıralar yüzde 6 civarında olarak dillendirildiği aktarılıyor.

Yine Bloomberg Economics'in tahminlerine göre en kötü senaryoda büyüme oranı yüzde 4,5'e düşebilir. Standart and Poors'a göre bu oran yüzde 4,8'e gerileyebilir.



EN KÖTÜ ÇİN SENARYOSU

IMF ise Çin'in büyümesini 5,6 olarak revize etti. Bu oran aynı zamanda 1990 yılından beri öngörülen en düşük büyüme hızı anlamına da geliyor.