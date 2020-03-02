Azerbaycan'da koronovirüs tatili! İran'da üst düzey isim öldü
Dünya koronavirüs salgını ile boğuşurken kardeş ülke Azerbaycan'da covid 19 sebebiyle okullar 7 gün tatil edildi. İran'da ise üst düzey isim coronavirüsten öldü. İtalya ve Avrupa'da virüs yayılıyor, ABD'de marketler yağmalandı.
Coronavirüs dünyada can almaya devam ediyor. Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre bugünden itibaren eğitime bir hafta ara verildi. Azerbaycan'da hafta sonunda İran'dan gelen bir Rus vatandaşında coronavirüs vakası tespit edilmişti. Azerbaycan virüsün ülkeye yayılmasını önlemek için öncelikle okulları dezenfekte etmek için tatil kararı verdi.
İran'da üst düzey ölüm
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 67'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldi. Bugün de İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışman meclisi üyelerinden olan Seyid Muhammed Mir-Muhammed corona virüsten yaşamını yitirdi.
İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmişti. İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, umhurbaşkanı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve 4 milletvekiline Covid-19 teşhisi konulmuştu.
ABD'de marketler boşaldı ölümler başladı: ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti. Washington eyaleti Sağlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Seattle yakınlarındaki bir bakım evinde 70 yaşlarında Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Cumartesi günü de aynı bölgede 50 yaşlarında bir hastanın ölümü, "ABD’de ilk Kovid-19 bağlantılı ölüm" olarak rapor edilmişti. Virüs haberleri ile paniğe kapılan halk marketleri boşalttı.
Kabus ABD'ye yayılıyor : Sağlık yetkilileri, Washington eyaletinde 12 teyid edilmiş Kovid-19 vakası bulunduğunu kaydetti. New York ve Rhode Island eyaletlerinde de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi. New York Valisi Andrew Cuomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 yaşlarında bir kadının İran’a yaptığı ziyaret sırasında Kovid-19 virüsü kaptığını ve şu an evinde karantina altında tutulduğunu duyurdu. Rhode Island’ta virüse yakalanan 40 yaşlarındaki kişinin de şubat ayında İtalya’ya seyahat ettiği kaydedildi. ABD’de de teyid edilen en az 80 Kovid-19 vakasının bulunduğu kaydediliyor.