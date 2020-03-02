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İdlib şehidi Şükrü Elibol'un hamile eşinden duygu yüklü mesaj

Demirören Haber Ajansı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol, sosyal medya üzerinden "Emanetine hem anne, hem baba olacağım, güçlü olacağım. Sen hep bizimlesin biriciğim" paylaşımında bulundu.

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Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol (27), 3 gün önce memleketi Samsun’un Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehidin 2 yıl önce hayatını birleştirdiği 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol, (23) sosyal medya hesabında duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

''Bana sevgiyle bakan gözlerin vardı''
Şehit eşinin cenaze töreni ve mezarının fotoğraflarını paylaşan Özlem Elibol, şu ifadeleri kullandı; "Ah canım benim, sen nasıl bir melektin ki tertemiz kalbin, bana sevgiyle bakan gözlerin vardı.

''Sen hep bizimlesin biriciğim"
Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki ;mübarek üç aylarda kandil gecesi sana şehadet şerbetini içmeyi, bana da şehit eşi olmanın gururunu nasip etti. Emanetine hem anne, hem baba olacağım, güçlü olacağım, sen hep bizimlesin biriciğim" 


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