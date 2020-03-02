Bursa'da dolaşmak için evinden çıktı cansız bedenine ulaşıldı

BURSA'da hava almak için evinden çıkan 95 yaşındaki Emin Kaymaz, bir daha geri dönmeyince yakınları emniyet güçlerine haber verdi. Bugün saat 16:00 sıralarında emniyete Mustafakemalpaşa mevkisinde cansız bir beden olduğu ihbarı geldi. Olay yerine gelen ekipler cansız bedenin Emin Kaymaz'a ait olduğunu tespit etti.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan 95 yaşındaki Emin Kaymaz, Merkez İçme Suyu Deposu mevkisinde bir duvar kenarında ölü bulundu.

Dolaşmak için çıktı bir daha haber alınamadı

Çırpan Mahallesi'nde oturan Emin Kaymaz, cumartesi günü dolaşmak için evden çıktı. Kaymaz'dan bir daha haber alamayan ailesi, meraklanınca durumu, polis ve jandarma ekiplerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler, herhangi bir ize rastlayamadı.

Duvar kenarında Ölü bulundu

Bugün saat 16.00 sıralarında, fotoğraf çekmek için Mustafakemalpaşa Merkez İçme Suyu Deposu mevkisine giden 2 kişi, duvarın kenarında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisin kontrolünde yapılan incelemede kişinin öldüğü belirlendi. Cansız bedenin Emin Kaymaz'a ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaymaz'ın cesedi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.