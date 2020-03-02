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TSK'nın Bahar Kalkanı Operasyonu'na katılan askerler kurban kesilerek uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye sınırının güvenliği için başlattığı Bahar Kalkanı harekatına katılan askerler Hatay Kırıkhan'a ulaştı. Kurbanlar kesilip askerlerin başarısı için dualar edildikten sonra askerler Suriye sınırına geçiş yaptı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'e komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi. 

Suriye sınırının güvenliği için başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında birliklerden gönderilen komandolar ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Kurban kesilip dualar edildikten sonra komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Bayezıd-i Bestami Hz. Türbesi'nde hatmi şerifler okunup, şehitlerin ruhlarına bağışlanarak, askerlerin başarısı için dualar yapıldı. Komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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