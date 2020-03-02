Sağlık Bakanı Fahrettin Koca : İçimizde koronavirüsü taşıyanlar olabilir

TÜRKİYE'deki coronavirüs önlemlerine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar geldi. Koca 'içimizde virüs taşıyanlar olabilir' diyerek bu kişilerin kalabalık yerlere gitmemelerini istedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla ilgili alınan kararları ve son gelişmeleri açıkladı.

Raporlu sayılacaklar

Türkiye'de henüz koronavirüs vakası olmadığını belirten Sağlık Bakanı Koca, son 14 günde yurtdışı Çin, İran, Irak, Güney Kore, İtalya gibi ülkelerden gelmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evde gecirebileceklerini açıkladı. Koca bu kişilerin aile hekimlerine pasaportla başvurarak rapor alabileceklerini söyledi.

Virüsü taşıyanlar içimizde olabilir

Korona salgınının olduğu ülkelere ziyaret edip Türkiye'ye giriş yapan kişilerin 14 gün boyunca evlerinde kalmalarını isteyen Bakan Koca, şunları söyledi:

Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Belki de bu süreçte bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir. Dün, önceki gün veya 14 gün itibariyle bölgede olup ülkeye giriş yapmış vatandaşımız da var. Bu beş ülke özellikle olmak kaydıyla yurt dışında seyahat etmiş olan kişilerin kalabalık ortamlara girmemelerini ve mümkün mertebe son 14 gün günlerini evde geçirmelerini önemsiyoruz.

-Genelde seyahat edenlerin gençler olduğunu biliyoruz. Risk oluşturmayabilir o kişilerle ilgili. Fakat bu seyahat etmiş kişilerin bulaştırıcılığının yüksek olduğunu ve mümkün mertebe ev ortamında 14 gününü tamamlamalarını, temas halinde olanların da riayet etmelerini ve insanlarla yakın temas içinde olmamalarını özellikle istiyoruz. Karantina olarak gördüğümüz ülkeden gelmiş olanların 14 gün kalabalık ortamlara girmemelerini, herhangi bir bulgusu olduğunda, ateş gibi, öksürük gibi olduğunda maskesini takarak müracaat etmelerini önemsiyoruz.

Vaka yok ama önümüzdeki 3-5 günde karşımıza çıkabilir

Bugüne kadar ülkemizde şu an herhangi bir vakaya rastlanmadı. Bu bugün veya yarın rastlanmayacağı anlamına gelmez. Bugün için bu enfeksiyonu taşıyan, İran ve benzeri ülkelerde olanlar olabilir. Onun için önümüzdeki birkaç gün içinde üç gün beş gün karşınıza çıkabilir. O kişilerle yakın temas içinde olunmamasını, anne babasına bulaştırır, çalışma ortamına bulaştırabilir. Öğrenciyse okulda, yurtta olabilir.

Bu kişiler 14 gün raporlu sayılacak

-Onun için de bugün yayınlamış olacağız bununla ilgili kararı; son 14 günü özellikle bu beş ülkede geçirmiş olan öğrenci veya çalışanların sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri halinde 14 güne tamamlamak üzere izinli sayılmalarını kararlaştırdık.

Bu yazı sağlık kuruluşuna gitmiş olacağız. İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz.

Bu ülkelere gidenler kendilerini izole etsinler

-Bu ülkelerle, yurt dışı teması olmuş kişilerin kalabalık ortama girmeden, evlerde kendilerine izolasyon uygulamalarını ve sağlık kuruluşlarına müracaat etmelerini istiyoruz.

Umre'den dönen 5 kişi şüpheliydi testleri negatif çıktı

-Biz cumartesi akşamından itibaren, umreden gelen bütün vatandaşlarımızı termal kameradan zaten geçmiş oluyoruz. Hepsini teker teker sağlık muayenesinden geçirdik. 13 bin 834 vatandaşımız. Bu vatandaşımızın içinde ise toplam mevsimsel grip bulunan vatandaşımızın sayısı da 9 kişiyi geçmedi. Ve bizim şüpheli bulduğumuz, hastalık bulgusu olarak gördüğümüz 5 kişiyi tek kişilik ambulanslarımızla sağlık kuruluşlarına götürdük. Onların da testleri negatif çıktı, iki vatandaşımızınki de bekliyor.

Şu dönemde Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının önerilerine vatandaşlarımızın kulak vermesini ve son 14 gün yurt dışından gelenlerin evlerinde zaman geçirmelerinin önemli olduğunu hatırlatıyoruz.

Endişeye kapılacak bir durum şok

-Şu an vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Sık el yıkama, kapalı ortamların havalandırılması, tokalaşma ve yakın temasta kaçınılması, gribal enfeksiyona girenlerin kalabalık ortamlara girmemesi ve maske kullanması… Bunlar korona virüsten değil mevsimsel gripten korunma adına önerdiğimiz tedbirler. Bunlara salgın zamanı değil her zaman dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum.

Son durum

-(Koronavirüs) Giderek dünyada yayılım gösterdiğini ve şu anda 68 ülkede; en son Azerbaycan, Ermenistan ve Çekya’da da görüldü. Şu an toplam vaka sayısı 89 bin 211’e ulaştı. Ölüm sayısı ise 3040 oldu. Bu süreçte iyileşenlerin sayısında da önemli artış oldu. İyileşenlerin sayısı da 45 bine ulaştı, bu önemli bir bilgi.

Çin'de yavaşlamaya başladı

-Özellikle Çin’de giderek artış hızının azaldığını ve Çin dışı ülkelerde bu artışın giderek yükseldiğini buradan çok rahat görebiliriz.

Gençler ile çocuklarda daha az görülüyor

-Bulaşıcılığı, riskli hastalardaki seyri ve özellikle genç ve çocuk yaş grubunda daha az görüldüğü gibi net bilgilere sahibiz. Vakaların yüzde 85’inin normal mevsimsel grip gibi geçtiğini ama yüzde 15’inin daha ağır seyrettiğini, riskli hasta gruplarında ise yüzde 15’lere ölüm oranına ulaştığını, fakat 50 yaşına kadar ölüm oranının yüzde 0,2 olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Mevsimsel gripte ise dünyada her yıl 250 bin ile 500 bin arası ölüm olduğunu da ayrıca ifade etmek istiyorum.

Türkiye'de henüz vaka yok

13 bin 834 vatandaşımız virüse karşı sağlık kontrolünden geçti. Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı. Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. Böyle durumda sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte. 940 şüpheli vakamız oldu, numuneleri çalışıldı. Tekrarlarla birlikte 1162 çalışılan numune oldu, bunlar içinde pozitif vakamız olmadı.