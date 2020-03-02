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Manisa'da 11 yaşındaki genç kız kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

MANİSA'da 11 yaşındaki Melisa Taşer, parkta bir süre oyun oynadıktan sonra eve döndüğünde göğüs ağrısından şikayet etti, ardından fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Melisa Taşer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Manisa'nın Soma ilçesinde, 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Melisa Taşer, göğüs ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Taşer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Göğsü ağrıdığını söyledi fenalaştı

Soma Altıntaş Ortaokulu 5'inci Sınıf Öğrencisi Melisa Taşer, dün, arkadaşları ile bir süre parkta oyun oynadıktan sonra eve döndü. Evde akşam saatlerinde göğsünün ağrıdığını söyleyen Melisa, bir süre sonra fenalaştı. Babası Musa Taşer ve annesi Sevda Taşer tarafından özel bir hastaneye götürülen Taşer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Taşer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Taşer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Taşer'in ani ölümü yakınları, sevenleri ve öğrenci arkadaşlarını yasa boğdu.

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