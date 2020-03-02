KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 8 bin 844 personelin yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. 20 Şubat’ta sona eren tercih döneminden bu yana adaylar KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak diye bekliyorlardı ki bu bekleyiş sona erdi. İşte KPSS 2020/4 sonuçları...

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Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli personel pozisyonlarına çok sayıda aday başvurmuştu. Sınava giren adaylar 20 Şubat’ta sona eren tercih döneminde yerleştirme için tercih yaptılar. Adaylar o tarihten bu yana heyecanla bir pozisyona yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek istiyorlardı. Sonunda ÖSYM'den beklenen açıklama geldi ve KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı?

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KPSS sonuçları sayısal veriler

ÖSYM'nin KPSS sonuçlarına dair paylaştığı rakamlara göre Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans olmak üzere tercih yapan 82 bin 726 adaydan 8 bin 844 tanesi Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kadrolarına yerleşme hakkı kazandı. Ortaöğretim için açıklan kadrolara başvuran 18 bin 398 kişinden 830'u, ön lisans için açılan kadrolara başvuran 34 bin 568 kişiden 3 bin 173'ü ve lisans kadrolarına başvuran 82 bin 726 kişiden 8 bin 844 kişi yerleşti.