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Mersin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kontrolden çıkan kamyonetin motosiklet ile çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde Yusuf İ. yönetimindeki 33 BVY 11 plakalı kamyon, aynı istikamette seyreden motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı.

Hayatını kaybetti

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Halil Dölek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Benzer bir kaza daha olmuştu

24 Şubat'ta benzer bir kazada, motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

D-400 karayolunun Antalya Mersin istikametinde meydana gelen kazanın görüntülerinin, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

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