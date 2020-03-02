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Mülteciler ile taksicilerin ücret pazarlığı

Yunanistan'a gitmek isteyen mülteciler, ücret konusunda araç sürücüleriyle anlaşamıyor.

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Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilerin Vatan Caddesi’nde oluşturdukları yoğunluk, her geçen saat artmaya devam ediyor.

Taksi ve minibüs şoförleriyle pazarlık yaparak mülteciler, Edirne’ye ulaşmayı hedefliyor.

"FAZLA PARA YOK"
Konya’dan 7 arkadaşıyla birlikte geldiğini söyleyen ve Türkiye’ye teşekkür eden Ahmet Salih, “Otobüsleri bekliyoruz hep beraber gideceğiz. 5 kişi takside gitmeyeceğiz böyle. Yoksa yemek parası kalmayacak bize. Biz uzun yol gideceğiz. Bir ay yürüyeceğiz belki de. Taksiciler 700 lira istedi ama vermedik, çünkü fazla para yok. 5 otobüs gelecek diyorlar. Bekleyeceğiz. Otobüsler gelmezse taksilerle gideceğiz başka çare yok. Biz hangisi daha ucuz onu yapacağız.” dedi.

600-700 liranın maliyeti karşılamadığını söyleyen taksici de 850 liradan aşağı gitmeyeceğini belirtti.

Mülteci ile taksicinin ücret pazarlığı

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