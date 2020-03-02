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İtalya'da koronovirüsten ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Anadolu Ajansı

İtalya'da 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

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İtalya'da ilk olarak 21 Şubat Cuma günü ortaya çıkan Kovid-19, hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken, bugün en çok ölümün görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Borrelli, hastalığın bulaştığı kişi sayısının 1835'e çıktığını, yaşamını yitirenlere, 15'i Lombardiya, 3'ü de Emilia-Romagna bölgesinden olmak üzere bugün 18 kişinin daha eklendiğini açıkladı. Buna göre, dün 34 olarak duyurulan ölü sayısı 52'ye çıktı.

Borrelli, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 149'a ulaştığını kaydetti.

Kovid-19 vakaları başkent Roma'ya kadar uzanırken, sokaklarda maske ile dolaşanların sayısının arttığı, buna karşılık İspanyol Merdiveni, Trevi Çeşmesi, Corso Caddesi gibi önemli meydan ve caddelerin eskisi kadar kalabalık olmadığı gözlendi.

Kovid-19 AB ülkelerinin turizmini de vurdu

Fransız BFMTV kanalına konuşan iç pazardan sorumlu Avrupa Komiseri Thierry Breton, "Koronavirüsten dolayı küresel ekonomide önemli boyutta yavaşlama var. Koronavirüsten dolayı AB ülkelerinin turizm sektöründeki kaybı aylık 1 milyar avro" dedi.

Çinlilerin artık seyahat etmediklerini vurgulayan Breton, 2018'de 149,7 milyon Çinlinin seyahat ettiğini ve 2017 rakamlarına göre Çinlililerin turizm sektöründeki toplam harcamalarının 260 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Diğer yandan, Almanya'da da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının da 157'ye çıktığı bildirildi.

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