İngilizler yazdı: Esed 8 yıl sonra bir ilki yaşadı

İdlib'de Esed rejimine ait 2 savaş uçağının Türk F-16'larınca vurulması dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. İngiliz The Guardian gazetesi, konuyla ilgili servis ettiği haberde Suriye ordusunun sekiz yıllık savaşta aynı gün iki savaş uçağı birden kaybetmediğine vurgu yaptı.

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TSK'nın Esed rejimine yönelik başlattığı Bahar Pınarı Harekatı'nı dünya basını da yakından takip ediyor. İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesi, konuyla ilgili okurlarına servis ettiği haberde Esed rejimine ait 2 savaş uçağının Türk F-16'larınca vurulmasına geniş yer ayırdı.

Esed, 8 yıllık savaşta bir ilki yaşadı

Esed'in 8 yıllık savaşta aynı günde 2 uçağının birden vurulması ile bir ilki yaşadığına dikkat çekilen haberde "Türkiye, Suriye birlikleri ve müttefiklerine yönelik saldırılarını artırdı. İki uçakla birlikte, aralarında tanklar ve radar sistemlerinin de bulunduğu onlarca zırhlı aracı yok edilmesi ile rejimin İdlib bölgesindeki hücumlarına ivme kaybetti" ifadeleri kullanıldı.