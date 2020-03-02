Daniel Sturridge: Ben bahis yapmadım

Bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay men cezası alan Sturridge, "Ben bahis yapmadım, başka kimse de bahis oynamadı. Yaşananlardan dolayı kendimi çok rahatsız hissettim. Futboldan men cezası aldığım için katkıda bulunamayacağım Trabzonspor'dan para almaya devam etmem doğru olmazdı" dedi.

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İngiltere Futbol Federasyonu, Trabzonspor ile sözleşmesi feshedilen İngiliz forvet Daniel Sturridge'e bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay men cezası verdi. Bu karar sonrası Daniel Sturridge açıklamalarda bulundu.Sturridge, "Ben bahis yapmadım, başka kimse de bahis oynamadı. Oyuncuların aileleriyle ceza alma ihtimali olmadan rahatça konuşabilmesi için mücadele vereceğim. Bahis şirketleri, oyuncuların transferiyle ilgili bahisleri kaldırmalı" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'DAN PARA ALMAYA DEVAM ETMEM DOĞRU OLMAZDI"

Golcü oyuncu, "Yaşananlardan dolayı kendimi çok rahatsız hissettim. Futboldan men cezası aldığım için katkıda bulunamayacağım Trabzonspor'dan para almaya devam etmem doğru olmazdı. Trabzonspor ile sözleşmemi karşılıklı olarak feshettik. Trabzonspor ailesine, takım arkadaşlarıma, teknik heyet, sağlık ekibi, başkan, başkan yardımcısı ve tüm yönetime teşekkür ediyorum" dedi.

TRABZONSPOR TARAFTARINA TEŞEKKÜR

Sturridge, "Sevgili Trabzonspor taraftarı ve ailesi. Beni şehrinize davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel günlerimiz oldu. Şu anda benim için zor bir zaman. Bu süreçte destekleriniz için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DA 6 AY OYNADI

İngiltere'nin Liverpool takımında oynadıktan sonra geçen yıl ağustos ayında Trabzonspor ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varan Sturridge'in sözleşmesi, bordo-mavililerde 6 ay görev yaptıktan sonra feshedilmişti.