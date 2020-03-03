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İYİ Partili Aylin Cesur'dan şehit cenazesinde skandal hareketler

İDLİB’de şehit düşen 34 mehmetçikten Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki cenaze töreninde İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'un fotoğraf çektirmek için yaptıkları olay oldu.

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İdlib'te perşembe günü şehit olan 34 Mehmetçik’ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin önceki gün Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılındığı sırada cemaatin önüne geçti. Cemaatin selam verip namazı bitirerek duaya başlamasının ardından Aylin Cesur da ellerini açarak dua etmeye başladı. Görüntü, sosyal medyada gündem oldu.

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