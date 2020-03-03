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İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk Meclis'teki saldırı girişimini anlattı

ZİYARETÇİ olarak geldiği Meclis’te kendisinin skandal 10 Kasım paylaşımlarını gündeme getiren İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ü darp etmeye çalışan Said Dağdaş gözaltına alındı.

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Meclis’te İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ü darp etmeye çalışan Said Dağdaş gözaltına alındı. Daha önce Orman Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olan Dağdaş’ın, Atatürk’e hakeretler içeren sosyal medya mesajları üzerine açığa alındığı ve bunu Meclis’te gündeme getirmesinden dolayı İYİ Partili Öztürk’e tepkili olduğu öğrenildi. İYİ Partili Öztürk yaşananları şöyle anlattı:

Denizli ile ilgili bir şey anlatacağım

“Koridorda benimle selamlaşıp ‘Denizli ile ilgili bir şey anlatacağım’ dedi. ‘Buyur odama gidelim’ dedim. ‘Beni hatırladın mı?’ diye sorunca, ‘Yok’ dedim. ‘Genel Kurul’da beni gündeme getirmişsin, hatırlamadın mı?’ diye tehditkar bir üslupla sordu. Şöyle bakınca fotoğraflardan simasını çıkardım. ‘O sözleri size iade etmeye geldim’ dedi. ‘Hangi sözleri! Sen hem Atatürk düşmanlığı yapacaksın hem de o sözleri gelip burada bana mı iade edeceksin?’ diye sordum.

Danışman araya girince tekme atmaya çalıştı

Tartışınca sesimiz yükseldiğinden danışmanım odaya geldi. Bana doğru gelince danışmanım müdahale etti, yere düştü. Yerden bana tekme atmaya çalıştı. Aldılar, dışarı götürdüler. Polis geldi, götürdü. Şahsımla ilgili değil, ama Genel Kurul’da yaptığım bir konuşmadan ötürü burada gelip bana hesap sormaya çalıştığı için şikâyetçi olacağım.”

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