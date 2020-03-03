Ali Babacan sahaya indi bakın ilk kimlerle buluştu yeni tarih verdi

Yeni parti kurma hazırlığında olan ancak kuruluş tarihini sürekli erteleyen Ali Babacan, 30 farklı üniversiteden gençlerle buluştu. Babacan o buluşmanın fotoğrafını paylaştı. Babacan'ın partisi ne zaman kurulacak?

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Yeni parti kurma çalışmaları uzadıkça uzayan eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan, sahaya indi ve 30 farklı üniversiteden öğrencilerle buluştu. Ali Babacan, o anlara ilişkin görüntüleri kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Babacan paylaşımında, "30 farklı üniversiteden öğrencilerimizle buluştuk. Ülkemizin temel sorunlarını ve çözüm yollarını değerlendirdiğimiz etkinliğin hatıra fotoğrafını buraya bırakıyorum. #sizidinliyorum" ifadesini kullandı.

30 farklı üniversiteden öğrencilerimizle buluştuk. Ülkemizin temel sorunlarını ve çözüm yollarını değerlendirdiğimiz etkinliğin hatıra fotoğrafını buraya bırakıyorum. #sizidinliyorum pic.twitter.com/5TNeEjpXaE — Ali Babacan (@alibabacan) March 2, 2020

Öte yandan, bir Twitter kullanıcısı, gönderinin altına Ali Babacan'ın öğrencilerle bir araya geldiği anlarda çekilen başka bir fotoğrafı paylaştı.

Babacan yeni tarih verdi

Babacan'ın partisi aylardır kurulma aşamasında ve tarih sürekli erteleniyor. Daha önce bizzat Ali Babacan tarafından ocak ayının ilk haftası olarak açıklanan kuruluş, farklı nedenlerle ertelenmişti. Son olarak mart ayı içinde ilan edileceği duyurulan partinin, son yaşanan İdlib olayları sonrası bir kez daha ertelenebileceği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan son tarih ise 14 Mart. İddialara göre Babacan partinin kuruluş tarihi olarak 14 Mart'ı yakın çevresiyle net olarak paylaştı.