Sürekli Türkiye'yi eleştiren Kati Piri, mülteciler konusunda Türkiye'ye hak verdi

TÜRKİYE karşıtı tutumuyla bilinen Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Kati Piri, mülteci politikası konusunda Türkiye'ye destek çıkıp Avrupa Birliği'ni eleştirdi. Piri, AB'nin Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını vurguladı.

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Avrupa Parlamentosu vekili ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısını eleştirdi. Piri, paylaşımında AB'nin gerçekleştirmediği taahhütleri sıraladı.

Piri, Türkiye'ye 2016'ta verilen vizelerin kaldırılması ve Suriyeli sığınmacılar için 2018'e kadar taahhüt edilen 6 milyar euroluk destek sözlerinin tutulmadığını hatırlattı ve gümrük birliğinin yenilenmesi konusunda yeni bir adım atılmadığını belirtti.

Twitter hesabından eleştirdi

AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin Türkiye'ye mülteci anlaşmasına uyma çağrısını eleştirdi. Kati Piri, "Türkiye hangi bölümüne uymalı? 2016'da vizelerin kaldırılacağı belirtilmişti; 2018'e kadar 6 milyar euro taahhüt edilmişti ancak fonlarda gecikme yaşanıyor, yeni fon öngörülmüyor; yeni fasılların açılması söz konusu bile değil; öte yandan 3 yılda sadece 25 bin mülteci yeniden yerleştirildi." dedi.