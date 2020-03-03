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Daum Fenerbahçe'yle el sıkıştı hoca arıyor

Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, sportif direktörlük konusunda Christoph Daum ile anlaşma aşamasına gelirken Alman teknik adam hoca arayışına girdi.

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Ersun Yanal döneminin bitmesiyle birlikte Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, yeni sezonda takımı Alman bir teknik kadroya emanet etmeyi planlıyor.

Comolli’nin ayrılması birlikte Sportif Direktörlük konusunda ise Christoph Daum ismi ön plana çıkmış durumdu. Alman teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasında gelindi. Önümüzdeki günlerde 66 yaşındaki isimle bir son bir görüşme yapılacak. Daum teknik direktör konusunda da çalışmalara başladı. Kısa süre içinde bir raporu SarıLacivertli Yönetime sunacak.

Nagelsmann teklifi geri çevirdi
Akşam'da yer alan haber göre; Daum ilk görüşmeyi Bayern Münih ile 3 kupa kaldıran Niko Kovac ile yaptı. Başarılı çalıştırıcı, F.Bahçe’den transfer bütçesi isteyince görüşmeler tıkandı. Daum, Leipzig’in 32 yaşındaki antrenörü Julian Nagelsmaan ile bir araya geldi. Nagelsmann İngiltere’de çalışmak istediğini belirterek Daum’un teklifini geri çevirdi.

Listede Tayfun ve Schmidt var
Daum’un görüşmelerini sürdüreceği belirtildi. Tayfun Korkut ve Roger Schmidt isimleri de Daum’un listesinde yer alıyor. Daum’un kısa süre içinde Sarı-Lacivertli Yönetime yaptığı görüşmelerin bilgilerini verecek. Yönetim, Daum’un vereceği raporu bekliyor.

Önerilen isimlerle görüşme yapacak
Menajerler de Sarı-Lacivertli Yönetime bazı Alman teknik adam isimlere önermeye başladı. Bu sezon Hertha Berlin de kısa bir süre görev alan Jürgen Klinsmann, Lothar Matthaus ve Beşiktaş’ın eski oyuncusu olan, şu anda da Almanya U21 takımında görev alan Stefan Kuntz da önerilen isimler. Daum, önerilen bu isimlerle de görüşmeler yapacak.

B planı Lucescu
Daum’la Sportif Direktörlük konusunda bir sorun yaşanması durumunda ise B planı belirlendi. Sarı-Lacivertliler Türkiye’yi yakından tanıyan Mircea Lucescu ismini de Sportif Direktör konusunda yedekte tutuyor. Ancak, Rumen teknik adamla bir görüşme yapılmış değil.

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