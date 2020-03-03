Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a hoca ve sportif direktör önerisi

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından Ali Koç'a sportif ve teknik direktör konusunda tavsiyede bulundu.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi' programında gündeme ilişkin konular masaya yatırıldı.

''Emre Belözoğlu ve Tuncay Şanlı ikilisi sezon sonuna kadar götürürler''

Fenerbahçe'de son yaşanan gelişmeleri değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'a sportif ve teknik direktör konusunda öneride bulunurken şu ifadeleri kullandı;

''Yeni hoca yüzde 95 yabancı olur. Yerli hoca için Erol Bulut dışında aday yok. Aykutistler ve Ersunistler diye bir şey yok. Cumhuriyetçiler ve Demoaratlar gibi değil. Başka alternatifler de var yani. ve Tayfun Korkut sezon sonuna kadar ismi gündeme gelenlerden biri olsa bile menajerinin 'haberim yok' diye açıklaması var. Emre Belözoğlu ve Tuncay Şanlı ikilisi sezon sonuna kadar götürürler. Yeni sezonda hoca büyük ihtimalle Alman olur. Roger Schmidt olabilir. Niko Kovac olabilir. Henüz belli değil.

''Absürt bir durumdur''

Ersun Yanal'ın Trabzon maçına çıkacak olması absürt bir durumdur. Hoca bırakmak istemiştir. Para istememiştir. Tazminat almayacak. Büyük bir tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Ersun Hoca'nın kendi talebidir. Gereğini yapmıştır. Fenerbahçe'nin Trabzon maçına herhangi birisiyle çıkması gerekirdi. Başarısızlığa kılıf aramayıp sorumluluğu üstlenmesi doğru bir karar.

''Emre'ye kırgınım, liderlik göstermedi''

Açıkçası Ersun Yanal'la birlikte Emre'ye kırgınım. Liderlik göstermediğini düşünmüyorum. Emre fizik olarak düşüşte. Ersun Yanal'la Beşiktaş maçı öncesi kavga dövüş yok ama tartışıyorlar. Ersun yanal olmasa bu takım şampiyon olamazdı. Ama daha iyi bir noktada olabilirdi. Comolli'nin enkazının birkaç hocayı daha yiyeceğini Ali Koç'un yanındakiler söylemeye başladı. Hatta ALi Koç da söyleme başladı.

''Hocanın da tercihleri doğru değil''

Tolgay Arslan'ı, Altay'ı, Gustavo'yu, Max Kruse'yi, Emre'yi Ersun Yanal aldırdı. Ali Koç, Emre'yi istemiyordu. Sol bek ve stoper istediler alamadılar. Rodriguez ve Deniz Türüç'e itiraz etmedi. Hocanın da tercihleri doğru değil. Fenerbahçe, Tolgay'a 3,5 milyon euro harcamış. Zajc'a da 6,5 milyon euro harcamış. Yanlış transfer yaptıkça ciddi maliyet yükleniyor. Fenerbahçe'nin ismi büyük ama tercih edilen bir kulüp değil.

''Formül belli başkan''

Ali Koç'a buradan sesleniyorum. Seneye de böyle olmasın diye yapacağın iş belli. Yatırım yapacaksın. Formül belli. İyi kaleci, iyi santrafor, iyi hücum bekleri. Mutlaka yaratıcı oyuncular. Duran top ustalar. Uyumlu hoca. Bulamıyorsun zaten. Galatasaray bulmuş bir tane götürüyor. Daum ve Zico uyumlu hocalardı.

''Bilgisiyle tokatlar herkesi''

Kovac-Tayfun Korkut, Roger Schmidt-Tayfun Korkut olabilir. Ben olsam Yup Hankes'i sportif direktör yaparım. 70 küsür yaşında teknik direktörlük için enerjisi yoktur. Madem Alman ekolü istiyorsun al sana Yup Hankes. Bilgisiyle tokatlar herkesi. Yup Hankes'in yanına Tayfun'u al Emre'yi de idari direktör yap. Zico'nun tek numarası buydu. Zico, büyük hoca değildi ama efsane adamdı. Lampard'ın bilgisayara ekranı Zico. Joe Cole elini öpüyordu. Saygı duyarlardı. Yup Hankes hem büyük hoca hem saygın. Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'i şampiyonu yapmış. Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmış. Al sana danışmanlık yapsın.''