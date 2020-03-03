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Dolar/TL 3 Mart Salı gününe 6.18 seviyesinde başladı! İşte son durum

3 Mart Salı gününe dolar/TL 6.18 seviyesinin hemen altında başladı. Piyasalar İdlib'deki sıcak gelişmeleri yakından takip ediyor.

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Piyasalarda gözler enflasyon verilerindeydi. son dakika gelişmesine göre ocakta yüzde 12.15 olan yıllık enflasyon yüzde 12.37 oldu. Aylık TÜFE yüzde 0.35, ÜFE yüzde 0.48 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi

Foreks anketinde ekonomistlerin Şubat ayı tüketici fiyat medyan tahmini aylık yüzde 0,67, yıllık yüzde 12,71 seviyesindeydi.

İdlib konusunda kapalı oturum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile sığınmacıların durumunu konuştuğu bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken TBMM Genel Kurulu’nda İdlib konusunda kapalı oturum yapılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gelişmelerle ilgili bilgi verecek. Piyasalar İdlib’de yaşananları yakından izlemeye devam ediyor.

"Uygun ve hedefli tedbirler"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin corona virüsü salgınının etkileri ile mücadele için “uygun ve hedefli tedbirler” almaya hazır olduğunu söyledi.

Altın fiyatları

Çeyrek altın: 519 Lira - Yarım altın: bin 37 Lira - Gram altın: 319,10 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 123 Lira - Tam altın: 2 bin 74 lira

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