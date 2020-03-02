Avrupa basını: AB sınırında insanlık batıyor

Anadolu Ajansı

Avrupa gazeteleri; düzensiz göçmenler ve mültecilerin soğuk hava ve çok zor insani şartlar altında sınırı geçme mücadelesi verdiğini ve Yunan polisinin onları durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını yazdı.

Avrupa basını, Türkiye'de sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesine dikkati çekerken, "AB sınırında insanlık batıyor" yorumu yaptı.

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İngiliz Financial Times gazetesi, AB'nin sığınmacılar konusunda acil toplantıya hazırlanmasını başlıkta verdiği haberinde, Avrupalı diplomatların, Birliğin Suriye konusunda etki gücünün bulunmadığına dikkat çektiklerini vurguladı.

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Adı verilmeyen bir AB yetkilisine dayandırılan haberde, AB'nin yapılacak toplantıda hem Suriye hem de sığınmacı krizi konusunda, üye ülkelerin "bireysel sapmalarını önleyecek" ortak bir tutum belirlemeyi amaçladığı kaydedildi.

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Haberde, AB'nin Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'ye insani yardımı artırmayı da gündemine alacağı aktarıldı.

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