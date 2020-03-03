ABD Türkiye'ye İdlib'de hava desteği verecek mi açıklama geldi

İDLİB saldırısı sonrası başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ABD'nin destek verip vermeyeceği merak ediliyordu. ABD Savunma Bakanı, Türkiye'ye her zaman destek olacaklarını ama İdlib'de hava desteği sağlamayacaklarını söyledi.

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Washington'da basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Pentagon Şefi Esper, ABD'nin geçen hafta 34 Türk askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Türkiye'ye insani yardım teslimatlarını artırmaya çalıştığını belirtti.

Hava desteği sağlamayacağız

Türkiye’nin Patriot uçaksavar füze sistemlerinin Suriye sınırına geçici konuşlanması talebiyle ilgili Esper, “Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye'ye hava desteği sağlamayacağız” dedi.

Ruslar iyi ortak değil

ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’ye her zaman destek olacağını belirten Esper, “Bu olayda bir kez daha şunu gördük ki Ruslar, NATO müttefikleri için iyi ortak değil” açıklamasında bulundu.Esper ayrıca, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Suriye'deki durum hakkında konuştuğunu ve NATO'nun olabilecek her duruma hazır olduğunu doğruladı.

Ankara'nın kendi kararı

Esper, Türkiye'nin batı sınırlarını göçmenlerin Avrupa Birliği'ne geçmesi için açması kararını değerlendirmesi istenildiğinde de bunun Ankara'nın kendi vereceği bir karar olduğunu ifade etti.