HABER /  DÜNYA
ADV Hummel özel indirimlerinden siz de yararlanın

Esad'dan Bahar Kalkanı Harekatı ile verilen ağır kayıplar sonrası küstah açıklama!

27 Şubat'ta İdlib'teki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında ağır kayıplar veren Esad Rejimi'nden küstah bir açıklama geldi. Türkiye ile yüzleşmekten korkmadıklarını belirten rejim, "Türkiye'nin topraklarımızdaki saldırılarına karşı koymakta kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Abone ol

Geçtiğimiz Peşembe günü, Rusya ve İran destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu 34 askerimizin şehit olmasının ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı. Harekat kapsamında TSK, çok sayıda rejim hedefini imha ederken, yüzlerce rejim askeri etkisiz hale getirildi.

Şam yönetiminden küstah açıklama 

Harekat öncesi Türkiye'nin, 'Şam yönetiminin şubat sonuna kadar Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmeli' uyarısını dikkate almayan ve saldırılarını yoğunlaştıran Esed Rejimi'nden küstah bir açıklama geldi. Türkiye'nin "saldırganlığıyla" yüzleşmekten korkmadıklarını belirten rejim, "Türkiye'nin topraklarımızdaki saldırılarına karşı koymakta kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Rejim ağır kayıplar verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nın şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, harekatla ilgili son rakamları paylaştı. Akar, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar; 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 Helikopter, 135 Tank, 5 Hava Savunma Sistemi, 86 Top/Obüs/ÇNRA, 16 Tanksavar/Havan, 77 Zırhlı araç, 9 Mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bakan Varank'tan önemli hamle! Sıcak bölgede mühendislerle askerleri buluşturdu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar/TL 3 Mart Salı gününe 6.18 seviyesinde başladı! İşte son durum
İYİ Partili Aylin Cesur'dan şehit cenazesinde skandal hareketler
Daum Fenerbahçe'yle el sıkıştı hoca arıyor
MHP lideri Bahçeli CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elini neden sıkmadı kulisler kaynıyor
Başörtülü öğretmene tokat atmıştı akıl sağlığı yerinde çıktı
Ali Babacan sahaya indi bakın ilk kimlerle buluştu yeni tarih verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Ersun Yanal'dan Ali Koç'a veda sözleri: Planlarınızı rahat yapın
TSK için yardım kampanyası başlatıldı
ABD Türkiye'ye İdlib'de hava desteği verecek mi açıklama geldi
İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk Meclis'teki saldırı girişimini anlattı
Erdoğan ve Merkel telefonla görüştü
Bekçi alımı yapılacak iller 2020 tam listesi- başvuru şartları
Yorumlar