Esad'dan Bahar Kalkanı Harekatı ile verilen ağır kayıplar sonrası küstah açıklama!

27 Şubat'ta İdlib'teki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında ağır kayıplar veren Esad Rejimi'nden küstah bir açıklama geldi. Türkiye ile yüzleşmekten korkmadıklarını belirten rejim, "Türkiye'nin topraklarımızdaki saldırılarına karşı koymakta kararlıyız" açıklamasını yaptı.

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Geçtiğimiz Peşembe günü, Rusya ve İran destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu 34 askerimizin şehit olmasının ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı. Harekat kapsamında TSK, çok sayıda rejim hedefini imha ederken, yüzlerce rejim askeri etkisiz hale getirildi.

Şam yönetiminden küstah açıklama

Harekat öncesi Türkiye'nin, 'Şam yönetiminin şubat sonuna kadar Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmeli' uyarısını dikkate almayan ve saldırılarını yoğunlaştıran Esed Rejimi'nden küstah bir açıklama geldi. Türkiye'nin "saldırganlığıyla" yüzleşmekten korkmadıklarını belirten rejim, "Türkiye'nin topraklarımızdaki saldırılarına karşı koymakta kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Rejim ağır kayıplar verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nın şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, harekatla ilgili son rakamları paylaştı. Akar, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar; 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 Helikopter, 135 Tank, 5 Hava Savunma Sistemi, 86 Top/Obüs/ÇNRA, 16 Tanksavar/Havan, 77 Zırhlı araç, 9 Mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.