Bakan Varank'tan önemli hamle! Sıcak bölgede mühendislerle askerleri buluşturdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği 2. Ordu Komutanlığı Serinyol Taktik Komuta Merkezi'nde savunma sanayi kuruluşlarında görevli uzman ve mühendisler ile sahada görev yapan askerleri buluşturdu.
Bakan Varank, Bahar Kalkanı Harekatının yönetildiği 2. Ordu Komutanlığı Serinyol Taktik Komuta Merkezinde savunma sanayi kuruluşlarında görevli uzman ve mühendisler ile sahada görev yapan askerleri buluşturdu. Varank, daha sonra Esed rejimine ağır darbe vuran yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerinin kullanıldığı karargah ve karakolları ziyaret etti. Varank başkanlığında Hatay'da yapılan toplantılarda milli imkanlarla geliştirilen savunma teknolojilerinin operasyonlarda daha verimli kullanılması ve olası ihtiyaçlar masaya yatırıldı.
Varank, daha sonra Esed rejimine ağır darbe vuran yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerinin kullanıldığı karargah ve karakolları ziyaret etti.
İdlib'deki hain saldırının ardından Hatay'a giden Bakan Varank, İdlib şehitlerinden Teğmen Mustafa Bayrakdar’ın cenaze törenine katıldı.
Varank, daha sonra Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği 2. Ordu Komutanlığı Serinyol Taktik Komuta Merkezi'nde savunma sanayi kuruluşları ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR ve TÜBİTAK’a bağlı SAGE, BİLGEM ve İLTAREN gibi enstitülerde görevli uzman ve mühendisler ile sahada görev yapan askerleri bir araya getirdi.