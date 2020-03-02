Bakan Varank'tan önemli hamle! Sıcak bölgede mühendislerle askerleri buluşturdu

Bakan Varank, Bahar Kalkanı Harekatının yönetildiği 2. Ordu Komutanlığı Serinyol Taktik Komuta Merkezinde savunma sanayi kuruluşlarında görevli uzman ve mühendisler ile sahada görev yapan askerleri buluşturdu. Varank, daha sonra Esed rejimine ağır darbe vuran yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerinin kullanıldığı karargah ve karakolları ziyaret etti. Varank başkanlığında Hatay'da yapılan toplantılarda milli imkanlarla geliştirilen savunma teknolojilerinin operasyonlarda daha verimli kullanılması ve olası ihtiyaçlar masaya yatırıldı.