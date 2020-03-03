Herkes gitti bir tek Fatih Terim kaldı

Süper Lig'de hoca kıyımı devam ederken Fatih Terim, koltuğunda oturuyor. Fatih Terim'in imza attığı gün Süper Lig'de görev yapan diğer 17 takımın teknik direktörü şu anda koltuklarında değil.

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Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda teknik direktör değişikliğine giden 13. takım oldu. Bu gelişmeyle Süper Lig'de bu sezon teknik direktör değiştirmeyen 5 kulüp kaldı. Galatasaray'da Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Medipol Başakşehir'de Okan Buruk, Aytemiz Alanyaspor'da Erol Bulut ile Gaziantep FK'de Marius Sumudica, görevine devam eden isimler.

17 teknik direktör koltuğunda değil

Süper Lig'deki teknik adam değişiklikleriyle ilgili ilginç bir istatistik de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in üzerinden okunuyor. Galatasaray'ın başındaki 4. dönemine Aralık 2017'de başlayan Fatih Terim'in imza attığı gün Süper Lig'de görev yapan diğer 17 takımın teknik direktörü şu anda koltuklarında değil. Diğer bir deyişle, Galatasaray-Fatih Terim birlikteliği resmiyete döküldüğünde Süper Lig'de yer alan 17 takım, şu anda, o tarihteki teknik direktörleriyle çalışmıyor.

3 ekip alt liglerde

Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. dönemine başladığı 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Osmanlıspor, Akhisarspor ve Karabükspor, artık Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde değil. Bu 3 ekip de yola o zamanki teknik adamlarıyla devam etmiyorlar.

5'i farklı takımlarda görev yapıyor

Galatasaray'ın 21. lig şampiyonluğunu kazandığı o sezon Süper Lig'de mesai harcayan teknik direktörlerden 5'i farklı takımlarda olsa da halen eski adıyla Birinci Lig'de görev yapıyor. Bu isimler Marius Sumudica, Erol Bulut, Rıza Çalımbay, Tamer Tuna ve Okan Buruk. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yanı sıra Abdullah Avcı, Safet Susic, Paul Le Guen, Ümit Özat, Samet Aybaba, Mehmet Özdilek, Aykut Kocaman, Levent Açıkgöz, Kemal Özdeş, İrfan Buz ve David Badia hem Süper Lig'de hem de Fatih Terim'in Galatasaray ile sözleşme imzaladığı tarihteki kulüplerinde değiller.