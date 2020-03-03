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Özkök'ten, Erdoğan'ın damadı Bayraktar'a methiye: Onu seçmekte haklıymışım

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ı "2019'un 20 insanı seçmekte haklı olduğunu" yazdı. 

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"Bahar Kalkanı' harekâtı ne kadar haklı olduğumu bir kere daha gösterdi." diyen Hürriyet gazetesi yazarı Özkök, "Türk ordusu bugün dünyanın en etkili insansız hava aracı filolarından birine sahipse bunda onun payı çok büyük" ifadesini kullandı.

"Uluslararası ve bölgesel kaynaklardan izliyorum"

İşte Ertuğrul Özkök'ün, yazısından dikkat çeken ifadeler: Türkiye’deki iktidar yanlısı medyadan değil, uluslararası ve bölgesel kaynaklardan izliyorum.

Bölgedeki askeri durum şöyle: Türkiye kendi yapımı SİHA’larla muazzam sonuç alıyor.

Tasarım ve üretim kendimizin, yazılım kendimizin, içindeki mühimmat kendimizin ve bu insansız savaş araçlarının arkasında bir şirket, bir aile ve onun başındaki genç bir iş insanı var. Baykar şirketi... Bayraktar Ailesi ve Selçuk Bayraktar...

"Türkiye’de yılın 20 insanı"

Yılbaşında 'Türkiye’de yılın 20 insanı'nı seçerken o listeye Bu SİHA ve İHA’ları üreten şirketin başındaki Selçuk Bayraktar’ı da koymuştum. Çok haklıymışım...

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