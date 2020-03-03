İzmir'e şehit ateşi düştü dededen yürek yakan sözler 'hainlerin kökü silinsin'

İDLİB'te Esed güçlerinin topçu saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak'ın (22) İzmir'deki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin dedesi Enver Parlak, "Allah rahmet eylesin hainlerin kökü silinsin" dedi.

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İdlib'de, rejim unsurlarının topçu atışı saldırısı sonucu dün akşam şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak'ın (22) İzmir'deki baba ocağına acı haber ulaştı. Haberin ardından şehidin evine ve yaşadığı sokağa Türk bayrakları asıldı.

Hainlerin kökü silinsin...

Acı haberi alan şehidin dedesi Enver Parlak, "Allah rahmet eylesin hainlerin kökü silinsin. Vatan millet sağ olsun, başka diyecek bir şey yok." dedi.

Hulusi Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Muhammed Ak için taziye mesajı yayınladı. Akar, bakanlığın Twitter adresinden, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak'ın fotoğrafını paylaştı.