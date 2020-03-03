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Bir yolcu beraberinde işlenmemiş 5 kilogram altın getirilebilecek! Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenlemeye göre yolcu beraberinde en fazla beş kilogram ağırlığında işlenmemiş altını Türkiye'ye sokabilecek.

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Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

En fazla beş kilo

Yeni yapılan düzenlemeye göre en fazla beş kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde mümkün kılındı.

Kıymetli madenlerin ithalatı

Ayrıca yeni yapılan düzenlemeye göre dahilde işleme rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere kıymetli madenlerin ithalatının yalnızca Merkez Bankası ile Kıymetli Maden Borsası üyesi şirketler tarafından yapılabileceğine hükmedildi.

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