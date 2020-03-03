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Ankara'da lastiği patlayan TIR'ın tekerini değiştirirken öldüler

ANKARA'da İstanbul'a gitmekte olan TIR'ın lastiği patladı, şoför ve muavini patlayan lastiği değiştirmek için uğraşırken, arkadan bir başka TIR onlara çarptı. Şoför ve muavini olay yerinde hayatını kaybederken diğer TIR sürücüsü yaralandı.

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Ankara'da, TIR'ın patlayan lastiğini değiştiren şoför ve muavini, arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çarpan TIR'ın sürücüsü de yaralandı. 

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu'nun Eryaman kesiminde meydana geldi. İstanbul yönüne giden narenciye yüklü 33 HN 836 plakalı TIR'ın lastiğinin patlaması üzerine sürücü, TIR'ı yol kenarına park etti. TIR şoförü ve muavini, lastiği değiştirmek için aracı krikoyla kaldırdığı sırada, aynı yönden gelen Hakan Özkara yönetimindeki 01 CAF 71 plakalı TIR, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, farklı yerlere savrulan şoför ve muavin yaşamını yitirirken, Özkara da hurdaya dönen TIR'da yaralandı.

Özkara, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken TIR sürücüsü ve muavinin kimliği, kaza yerinde tespit edilemedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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