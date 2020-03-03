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Mine Tugay kimdir yaşı kaç hangi dizilerde rol aldı?

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren oyuncu Mine Tugay, son bölümde bir binanın tepesinden atlayarak intihar etti. Herkes Mine Tugay diziden ayrıldı mı sorusunun yanıtını aradı. Peki güzelliği ile dikkat çeken Mine Tugay kimdir, kaç yaşında?

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Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Zalim İstanbul son bölümde bir binanın tepesinden atlayarak intihar eden Şeniz ölecek mi ölmeyecek mi sorusu izleyicinin gündeminde. Peki Mine Tugay diziden ayrılacak mı, Mine Tugay kimdir, kaç yaşında?

Mine Tugay 41 yaşında ve aslen Konyalı.  Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da doğdu. Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi.Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı.

Ancak aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da bulunduğu 15 kişilik sınıftan 'disiplinsizlik' iddiasıyla uzaklaştırılan 13 kişiden biri oldu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı.Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.

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