HABER /  GÜNCEL
ADV Hummel özel indirimlerinden siz de yararlanın

Bakan Süleyman Soylu son rakamı verdi! Sınırdan geçen mülteci sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınırdan geçen mültecilerin sayısı ile ilgili yaptığı son açıkalamada, 'Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469' dedi.

Abone ol

AB'nin Türkiye'deki mülteciler için verdiği sözleri tutmaması ve Esad rejiminin, İdlib'de düzenlediği hain saldırıda askerlerimizin şehit düşmesinin ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıları açtı.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla göçmenler Avrupa’ya geçme umuduyla Yunanistan'ın kapılarına dayandı.

Bakan Soylu son rakamı verdi

Bakan Soylu, Twitter üzerinden Edirne üzerinden ayrılan göçmenlere ilişkin bilgi verdi.

Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469" ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan Yunan lidere tepki masaya oturmam dedi 3'lü zirve başlamadan bitti
Özkök'ten, Erdoğan'ın damadı Bayraktar'a methiye: 2019'un 20 insanı seçmekte haklıymışım
Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a hoca ve sportif direktör önerisi
Esad'dan Bahar Kalkanı Harekatı ile verilen ağır kayıplar sonrası küstah açıklama!
Dolar/TL 3 Mart Salı gününe 6.18 seviyesinde başladı! İşte son durum
İYİ Partili Aylin Cesur'dan şehit cenazesinde skandal hareketler
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'e şehit ateşi düştü dededen yürek yakan sözler 'hainlerin kökü silinsin'
Mine Tugay kimdir yaşı kaç hangi dizilerde rol aldı?
Ankara'da lastiği patlayan TIR'ın tekerini değiştirirken öldüler
Bir yolcu beraberinde işlenmemiş 5 kilogram altın getirilebilecek! Karar Resmi Gazete'de
Mustafa Yılmaz EPDK Başkanlığına yeniden atandı
Ulaş Tuna Astepe kimdir yaşı kaç hangi dizilerde oynadı?
Yorumlar