Bakan Süleyman Soylu son rakamı verdi! Sınırdan geçen mülteci sayısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınırdan geçen mültecilerin sayısı ile ilgili yaptığı son açıkalamada, 'Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469' dedi.Abone ol
AB'nin Türkiye'deki mülteciler için verdiği sözleri tutmaması ve Esad rejiminin, İdlib'de düzenlediği hain saldırıda askerlerimizin şehit düşmesinin ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıları açtı.
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla göçmenler Avrupa’ya geçme umuduyla Yunanistan'ın kapılarına dayandı.
Bakan Soylu son rakamı verdi
Bakan Soylu, Twitter üzerinden Edirne üzerinden ayrılan göçmenlere ilişkin bilgi verdi.
Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469" ifade etti.
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