Şubat 2020 enflasyonu ne kadar çıktı? Dolar ve altının beklediği haber

TÜRKİYE'nin şubat ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da son dakika açıklaması ile duyuruldu. Piyasaların enflasyon beklentisi TÜFE'de yüzde 0,71 artış olacağı yönündeydi. Açıklanan rakamlar beklentinin altında bir artış olduğu yönünde.

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TÜİK'ten gelen son dakika açıklamaya göre Şubat ayında enflasyon TÜFE yüzde 0.35 olurken, ÜFE yüzde 0.48 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 12.37 oldu.

Beklentinin altında artış oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında enflasyonda 0.71 oranında artış bekliyor. Bloomberg HT'nin anketine göre ise beklenti aylık % 0.68, yıllık % 12.7 olacağı yönündeydi. Açıklanan rakamlar beklentinin altında bir artış olduğunu gösteriyor.

En düşük artışın olduğu ürünler

Yıllık en düşük artış %2,27 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,98 ile giyim ve ayakkabı, %6,01 ile eğlence ve kültür ve %7,36 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,15 ile alkollü içecekler ve tütün, %16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu.

Aylık en yüksek azalış %4,83 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, %1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,38 ile ulaştırma ve %0,22 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,03 ile sağlık ve %0,86 ile eğitim oldu.

Şubat 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 146 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 248 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,10 arttı, aylık değişmedi

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre değişim olmazken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,10 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,08 artış gerçekleşti.

ÜFE

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %8,52 arttı. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %12,26, imalatta %8,52, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %19,24, su temininde %5,27 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %6,46, dayanıklı tüketim malında %10,40, dayanıksız tüketim malında %12,77, enerjide %12,34, sermaye malında %9,55 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %0,66 arttı



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %1,44, imalatta %0,66 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %2,38, su temininde %0,07 azalış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,29, dayanıklı tüketim malında %1,30, dayanıksız tüketim malında %0,94 artış, enerjide %4,17 azalış, sermaye malında ise %0,93 artış olarak gerçekleşti.



Yıllık en düşük artış %0,14 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti



Yıllık en düşük artış; %0,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, %1,48 ile giyim eşyası, %1,52 ile kömür ve linyit olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %51,88, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %20,05, metal cevherleri %19,96 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış %8,96 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti



Aylık en fazla azalış; %8,96 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %7,62 ile tütün ürünleri, %2,38 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %3,36, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %3,16, ana metaller %2,30 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ocak 2020 enflasyonu ne kadardı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,52, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,71 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 yükseldi. Yİ-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,71 artış gösterdi.