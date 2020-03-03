Koronavirüsü ilacını buldum diyor! Vanlı hekim kansere bile çare iddiasında

Bitkisel ürünlerle elde ettiği ilacın daha önce kanser, tümör, mide kanseri, astım ve bronşit başta olmak üzere birçok hastalığa çözüm olduğunu ifade eden Alageyik, “Televizyondan öğrendim. Akciğer filmlerini çekiyorlar. Bende filmlerden biraz anlıyorum. Akciğerdeki o virüs; orayı çürütüp, akciğeri devre dışı bırakıyor. Ben de astım, bronşit, akciğer kanserlerini tedavi ettiğim için biliyorum. Bu hastalıklar tedavi oluyorsa, bu da tedavi olur. Yüzde 95, hatta yüzde 100 ilacın korona virüsüne iyi geleceğini diyebilirim” dedi.