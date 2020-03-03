Koronavirüsü ilacını buldum diyor! Vanlı hekim kansere bile çare iddiasında
VAN'da 30 yıl hekimlik yapan Mehmet Kasım Alageyik ise koronavirüsün ilacını bulduğunu söylüyor.
Son gelen rakamlara göre yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti. Ölü sayısı da 3000 eşiğini aştı. Tüm dünya ölümcül virüsün antivirüsünü bulmak için yaklaşık 2 aydır mücadele ederken Van'dan çarpıcı bir iddia geldi. Van'da yaklaşık 30 yıldır hekimlik yapan Mehmet Kasım Alageyik, binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs ilacını bulduğunu iddia etti. Alageyik, "İlaç yüzde 100 iyi gelecek. Devlet gelsin, vereyim. Test etsinler. Bu ilaçlar 15 ile 20 gün içerisinde hastayı tedavi eder" dedi.
Bitkisel ürünlerle elde ettiği ilacın daha önce kanser, tümör, mide kanseri, astım ve bronşit başta olmak üzere birçok hastalığa çözüm olduğunu ifade eden Alageyik, “Televizyondan öğrendim. Akciğer filmlerini çekiyorlar. Bende filmlerden biraz anlıyorum. Akciğerdeki o virüs; orayı çürütüp, akciğeri devre dışı bırakıyor. Ben de astım, bronşit, akciğer kanserlerini tedavi ettiğim için biliyorum. Bu hastalıklar tedavi oluyorsa, bu da tedavi olur. Yüzde 95, hatta yüzde 100 ilacın korona virüsüne iyi geleceğini diyebilirim” dedi.
“Herkes sağlığına kavuşsun istiyorum”
Ürettiği ilacın devlet tarafından değerlendirilmesini istediğini vurgulayan Alageyik, “Ben bunu değerlendirmelerini istiyorum. Bana el atsınlar, yardımcı olsunlar, bende bu vatana, bu millete hizmette bulunayım. Bu ilaçların hiçbiri boşuna değildir. İlaçlarımın çoğunu tahlil etmişim ve ona göre tedavi yapıyorum. Kafadan atmıyorum. Devlet yardımcı olsun patentini çıkarayım. Herkes sağlığına kavuşsun istiyorum” ifadelerini kullandı.
“İlaç yüzde 100 iyi gelecek”
Korona virüsünün ilacının üç ayrı ilaçtan oluştuğunu belirten Alageyik, “İki tanesi tek ve ayrı otlardan oluşurken üçüncüsünü ise 5 otun karışımından elde ettim. Biri akciğerdeki virüsü öldürürken, biri akciğerdeki mikrobu dışarı atıyor, biri de tahrip olan akciğeri yeniliyor. İlaç yüzde 100 iyi gelecek. Devlet gelsin, vereyim. Test etsinler. Bu ilaçlar 15 ile 20 gün içerisinde hastayı tedavi eder” diye konuştu.