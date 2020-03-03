Emekliler bin lira promosyon istiyor! "Söz sahibi olmak istiyoruz"

Tüm Emekli-Sen'e bağlı emekliler, metro istasyonunda bir araya gelerek "Emeklileri ayrıştırmadan, banka banka dolaştırmadan, üç yıl için net 1000 TL promosyon istiyoruz." açıklaması yaptı.

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Bursa Osmangazi'de düdüklü ve tencere tavalarla protesto eylemine katılan emekliler, 3 yılda bir bankaların ödediği 300, 375 ve 450 liralık promosyonun çok az olduğunu, haklarının yenildiğini belirtti.

"Söz sahibi olmak istiyoruz"

Sözcü'nün aktardığı habere göre Türkiye genelinde emekli promosyonu ile alakalı imza kampanyaları düzenlendiğini söyleyen Tüm Emekli-Sen Bursa Şubesi Başkanı Günay Onayman, "Promosyonda söz sahibi olmak istiyoruz. Ülkenin her yanında, 102 şube ve temsilciliğimizle imza kampanyaları düzenledik. Bakanlık yetkilileri, promosyon miktarını belirlerken, emekli sendikalarıyla görüşmelidir” diye konuştu.

"1000 TL promosyon istiyoruz"

Tüm Emekli-Sen Bursa Şubesi Başkanı Onayman, açıklamasının devamında şunaları kaydetti:

Emeklileri ayrıştırmadan, banka banka dolaştırmadan, üç yıl için net 1000 TL promosyon istiyoruz.

Bizler banka banka gezerek dilenci muamelesi görmek istemiyoruz. Emeklilerden yüzde 5 kesinti ve ikramiyelerinin kesilmesi emeklilerin yaşamına yönelik bir saldırıdır. Bu politikalar, emekliyi sefaletin dibine göndermektir.