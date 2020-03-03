Suriyeli mülteciler başvurdu bizi de askere alın

İDLİB'de askerimize düzenlenen hain saldırı sonrası Samsun'da Suriyeli gençler askerlik şubesine giderek İdlib'de savaşmak için başvuruda bulundu. Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit olmuştu.

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Bu acı olay sonrası Türkiye'de Samsun'da yaşayan Suriyeli mülteciler gönüllü asker olmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin şehadetlerine çok üzüldüklerini belirten Suriyeliler savaşmak için Suriye'ye gitmek istiyor.

O askerler bizim memleketimizde şehit oldu

Suriyeli Muhammed Abdurrahman Suriye vatandaşı olduğunu ve Samsun'da yaşadığını söyleyerek, "Şehitler için çok üzüldük arkadaşları topladım o askerler bizim memleketimizde şehit oldu, biz de dilekçe verdik askere alınmak için, ne zaman ihtiyaç olur biz o zaman gideriz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin." dedi.