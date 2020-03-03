Sumudica ve Okan Buruk maç sonrası birlik beraberlik mesajı verdi

SÜPER LİG'de Medipol Başakşehir-Gaziantep FK karşılaşması sonrası iki teknik adam birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sumudica ve Okan Buruk birlik beraberlik mesajları verdi, karşılaşmayı değerlendirdi. Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk takımının Avrupa'daki yolculuğu hakkında da konuştu.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Gaziantep'i 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Maç sonu Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica ve Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından birlikte röportaj vermeye çıktılar.

"Biz onları yorgun bekliyorduk"

İlk olarak söz alan Sumudica Başakşehir'in diri olmasına vurgu yaptı. "Ligin en iyi takımı Başakşehir'e karşı oynadık. Hafta arası 120 dakika oynadılar. 3 günde 1 maç oynamalarına rağmen nasıl yorgun değiller? Biz onları yorgun bekliyorduk ama hiç de öyle değillerdi. Diri ve güçlülerdi" diye konuştu.

"Türk halkının acısını kalbimde yaşıyorum"

Sözlerine devam eden Sumudica Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit düşen askerler için, "Türk halkının acısını kalbimde yaşıyorum. Türkiye benim ikinci evim. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Birbirimize sıkı sıkı sarılmalıyız" dedi.

Buruk'tan birlik beraberlik mesajı

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk ise, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu mesajı vermek istedik" dedi.

Maç öncesinde benzer şeyleri söyledik, bu hafta futbolu fazla konuşmadık, üzüntülerimiz vardı. İki takım oyuncuları da maç öncesinde ay-yıldızlı tişörtlerle sahaya çıktı. Tüm takımların bir arada hareket etmesi belki de Türk futbolunun çok üzerine çıktı. Birliktelik mesajı bu hafta için en değerli şeydi. Maçları oynamak için herkes sahaya çıkıyor, en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama bu hafta biraz daha zor bir haftaydı." ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunun buna ihtiyacı var"

Avrupa hakkındaki düşüncelerini aktaran Okan Buruk, "Bütün Türk teknik adamların hedefi budur. Türk futbolunu ileriye götürebilmek... Bunu bazen yapıyoruz, bazen yapamıyoruz. Bu seneki en önemli şey Avrupa'da yaşadığımız heyecan. Türk takımı olarak, Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak ülke puanına katkı yapmak kariyerimdeki en önemli şey. Galibiyet, şampiyonluk tabii ki önemli lokal olarak ama Avrupa'daki başarılar ülkemiz için çok daha değerli. İnşallah daha ilerisini de görürüz. Kopenhag eşleşmesine baktığımızda iki takım da buna sevinmiştir. Birbirini eleyeceğini düşünmüştür. Çeyrek finale kalmak istiyoruz, Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Bunu biliyoruz.