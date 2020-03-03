Devlet Bahçeli'den İdlib sözleri: Mevziye girerim nasip olursa şehit olurum

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken ''Görev düşsün silahımı alır koşa koşa cepheye gider, mevziye girerim nasip olursa şehit olurum.'' dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin konularla alakalı açıklamalarda bulunurken İdlib'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

Şehitler tarihimiz ve talihimizin kilit taşlarıdır. Vatan evlatlarının kolunu bükecek ne bir güç ne de bir kudret vardır. Dirimiz asker vurulanımız şehittir. Onların dirisi kalleş vurulanı ise leştir. Allah tekdir, ordusu Türk oğlu Türk'tür. Alçak saldırının arkasında İran ve Suriye vardır. şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Alçak saldırı içinde İran vardır, Suriye vardır. Hepsi birlikte cinayet devriyesine çıkmıştır. Zalimlerin kanı kurusun, Türk milletinin ahı tutsun. Her saldırıyı lanetliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum.

''Pusu kuran kim varsa dökülen kanda boğulmaya mahkumdur''

- Bize bomba fırlatan devrilip gömülmeye mahkumdur. Türkiye'ye kafa tutan, yiğit evlatlarımıza pusu kuran kim varsa dökülen kanda boğulmaya mahkumdur. Aziz milletimizin her mensubu metindir, merttir, sabırlıdır. Doğu'dan Batı'ya birbirimizden güç alarak birlikte durarak bugünleri atlatacağız. Hiçbir hain emel Türk milletini pes ettiremez. 34 asker şehit oldu, 32 asker yaralandı.

''Nasip olursa şehit olurum''

- Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir.

Sorulacak hesabımız vardır. Alınacak intikamımız vardır. Kendi payıma konuşuyorum, görev düşsün silahımı alır koşa koşa cepheye gider, mevziye girerim nasip olursa şehit olurum.



''Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır''

- Türk askerini kanı Suriye tarafından döküldü. Onların birisi kalleş vurulanı ise leştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Yiğit evlatlarımıza silah çeken kim varsa dökülen kanda boğulmaya mahkumdur. Bu zor dönemi atlatacağız, eğilmez başımız yenilmez irademizle büyük Türk milletiyiz. Esed hayranları, bu kutlu vatan bölünebilir mi?

''Kim Hatay'a göz dikiyorsa o gözü oyarız''

İdlib'den çekilirsek eninde sonunda Hatay'dan oluruz. Türkiye, İdlib'de savaş oyunu içinde değil, gaye vatandır. İdlib'den çekilirsek Hatay'dan olmamız kaçınılmazdır. Evimizin önü yanarken omuz silkersek milli onurumuzdan mahrum kalırız. Tarih bize diyor ki, komşu ülkelerde önü alınmamış krizler bir virüs gibi yayılıp eninde sonunda ülkemize bulaşacaktır. Bir Rus haber sitesinde Hatay haber yapılmıştır. Çalınan şehir Hatay diye haber yapılmaktadır. Kim Hatay'a göz dikiyorsa o gözü oyarız. kim el uzatıyorsa o eli kökünden keseriz. Hatay'ı tartışmaya açmak cinayettir, ihanettir, rezalettir.

''Bugün İdlib'de Rusya ikili oynamaktadır''

- Hem içimizdeki hem çevremizdeki gelişmelere dikiz aynasından, kozmopolit prizmadan bakmayız, bakamayız. Sayın Kılıçdaroğlu, anlıyor musun niye İdlib'deyiz, niye Suriye'deyiz, niye Libya'dayız? Bizi duymuyorsan bari Atatürk'ü duy. Bugün İdlib'de Rusya ikili oynamaktadır, İran arkadan dolaşıp ateş etmektedir. 5 Mart 2020'de sayın Cumhurbaşkanımız ile Putin'in yapacağı görüşme kritiktir. İdlib'e Türkiye'nin 12, Rusya'nın 10, İran'ın da 7 gözlem noktası vardır. Saldırıya uğrayan, şehit veren Türkiye'dir.

''Putin'in varmak istediği yer neresidir?"

- Ambulansları bile vuran bir barbarlıkla İdlib'de muhatap olunmuştur. Bu menfur saldırının insanlığa, ikili anlaşma ve uzlaşmalara, evrensel değer ve mirasa aykırılığı ortadadır. 27 Şubat 2020’de rejim uçaklarının arasında bal gibi, buz gibi Rus uçakları da vardı ve ölüm saçmışlardı. Kimi kandırıyorlar? Neyi anlatıyorlar? Putin'in varmak istediği yer neresidir?"

''Rusya'nın sıcak denizlere inme planı tarihi bir hedeftir''

- Putin ne derse desin kahramanlarımız kasıtlı hedef alındı. Rusya'nın operasyonda savaş uçaklarının bulunmadığı açıklamasına rağmen gerçekler başka şeyi söylemektedir. 27 Şubat'ta rejim uçakları arasında bal gibi Rus uçakları da vardı. Rusya'nın sıcak denizlere inme planı tarihi bir hedeftir. Gizli ajandanın sayfaları birer birer aralanmıştır. Türkiye'nin şakası yok İdlib vatan müdafaasıdır. Rusya ve Suriye Türkiye'nin sabrını daha fazla zorlamasın. Türk milleti hakkını hukukunu ne olursa olsun savunacaktır.

''Şehitlerimizin acısı bile CHP yönetimini terbiye etmemiştir''

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve yeminli Esad sözcüleri İdlib'deki mücadeleden rahatsızdır. Bir kez olsun şehitlerimizin katillerine tepki gösterin. Bizim duruşumuz Türk Milleti'nin duruşudur. Her şart altında dik dururuz. Şehitlerimizin acısı bile CHP yönetimini terbiye etmemiştir. Türkiye varlık mücadelesi verirken CHP'li sözcüler siyasi sorumlu peşine düşmüşlerdir.

''Bu sözü söylerken hiç mi gocunmadın''

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Millet İttifakı iktidarında şehitler tepesi boş kalacaktır'. Şehidi bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil vay, demek şehitler tepesini boş tutacaksın. Sayın Kılıçdaroğlu bu sözü söylerken hiç mi gocunmadın. Şehitler tepesi boş durunca, zalimler yurdumuzun tepelerine musallat olur, bunu da mı kavrayamadın. Sayın Kılıçdaroğlu, senin gibilere rağmen şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmadı, boş da kalmayacak.