Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a soru: Vatan toprağı için ölünür, İdlib vatan toprağı mı?

İDLİB'deki sıcak gelişmeler iç politikada tartışmaları beraberinde getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK'da "Vatan toprağı için ölünür, İdlib vatan toprağı mı?" diye sordu.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Atatürk Çanakkale’de ‘Ben sizlere ölmeyi emrediyorum’ diyordu. Biz bu şehitleri Çanakkale’de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal ama sen şehadeti bilmezsin" açıklamasına eleştiriler yöneltti.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ana gündemini, İdlib'deki son gelişmeler oluşturdu.

"İdlib vatan toprağı mı?"

Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirirken "Atatürk o emri verirken vatan toprağındaydı. Ordusunun başındaydı ve ülkesini savunuyordu. Vatan toprağı için ölünür. Sen kimi savunuyorsun? İdlib vatan toprağı mı?” dediği öğrenildi.

"Şimdi de Çanakkale ile İdlib’i bir tutuyorlar"

Bu sırada Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın, “İktidar ÖSO ile Kuvayı Milliye’yi de bir tutuyordu” ifadesini kullanması üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Şimdi de Çanakkale ile İdlib’i bir tutuyorlar” dediği belirtildi.

34 şehidimiz var kalkıp Putin’in ayağına gidiyor. Neden Putin gelmiyor da sen gidiyorsun?

Suriyelilere bedava otobüs

Toplantıda, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sınıra gitmek isteyen sığınmacılar için ücretsiz otobüs kaldıracağı yönündeki açıklamasının da eleştirildiği ancak Kılıçdaroğlu’nun bu konuda bir yorum yapmadığı öğrenildi.