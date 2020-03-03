Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a soru: Vatan toprağı için ölünür, İdlib vatan toprağı mı?
İDLİB'deki sıcak gelişmeler iç politikada tartışmaları beraberinde getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK'da "Vatan toprağı için ölünür, İdlib vatan toprağı mı?" diye sordu.Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Atatürk Çanakkale’de ‘Ben sizlere ölmeyi emrediyorum’ diyordu. Biz bu şehitleri Çanakkale’de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal ama sen şehadeti bilmezsin" açıklamasına eleştiriler yöneltti.
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ana gündemini, İdlib'deki son gelişmeler oluşturdu.
"İdlib vatan toprağı mı?"
Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirirken "Atatürk o emri verirken vatan toprağındaydı. Ordusunun başındaydı ve ülkesini savunuyordu. Vatan toprağı için ölünür. Sen kimi savunuyorsun? İdlib vatan toprağı mı?” dediği öğrenildi.
"Şimdi de Çanakkale ile İdlib’i bir tutuyorlar"
Bu sırada Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın, “İktidar ÖSO ile Kuvayı Milliye’yi de bir tutuyordu” ifadesini kullanması üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Şimdi de Çanakkale ile İdlib’i bir tutuyorlar” dediği belirtildi.
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Suriyelilere bedava otobüs
Toplantıda, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sınıra gitmek isteyen sığınmacılar için ücretsiz otobüs kaldıracağı yönündeki açıklamasının da eleştirildiği ancak Kılıçdaroğlu’nun bu konuda bir yorum yapmadığı öğrenildi.
Toplantıya ilişkin detaylar
Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre MYK üyelerinden Ünal Çeviköz İdlib konusunda sunum yaparken, Aykut Erdoğdu ekonomi, Orhan Sarıbal tarım, Gamze Akkuş İlgezdi Genel Merkez’e gelen çağrılara ilişkin bilgilendirmede bulundu. İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de Türkiye’den Avrupa’ya gitmeye çalışan sığınmacıların, özellikle Edirne’deki durumuna ilişkin sunum yaptı.
Toplantıda, 28 ve 29 Mart’ta yapılacak 37. Olağan Kurultay'a ilişkin hazırlık yapmak üzere de bazı MYK üyeleri görevlendirildi. Kurultay sloganlarında 'iktidar' vurgusunun yapılması benimsendi. Bu kapsamda 'demokrasi için iktidar', 'adalet için iktidar' ve 'özgürlük için iktidar' gibi söylemlerin kullanılabileceği değerlendirildi. Toplantıda, CHP Parti Meclisi toplantısının 12 Mart’ta yapılması da kararlaştırıldı.